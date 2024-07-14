شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة سامسون.. هل يستمر المهاجم البنينى مع الزمالك فى الموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحوم الغموض حول موقف البنينى سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد عودته للقلعة البيضاء، خاصة أن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق هو صاحب القرار الأول والأخير في تحديد موقفه.

وانتظم البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك عقب عودته من بلاده خلال الساعات الماضية، وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، حيث خاض الفقرة البدنية والتأهيلية، بالإضافة إلى الجزء الخططي.

ويحيط الغموض حول موقف البنينى سامسون أكينيولا بعد تقديمه مستوى متواضعا مع القلعة البيضاء غير الذى كان منتظراً منه ويتوقف رحيله على توفيق أوضاعه مع الفريق وحل أزمة القيد التى يعانى منها النادى فى الفترة الحالية.

واستقر الزمالك على تفعيل البند المتواجد فى عقد سامسون والذى بموجبه يحق للقلعة البيضاء فسخ التعاقد مع اللاعب بشرط إخطاره كتابيا أو عن طريق البريد الإلكترونى بعد نهاية الموسم بـ7 أيام بحد أقصى.

وكان مجلس الزمالك يدرس البحث عن عروض تسويقية لسامسون، إلا أنه فى ظل الأزمة التى يواجهها النادى، بإيقاف القيد 3 فترات، بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والتى ستمنع النادى من التعاقد مع مهاجم آخر، يفكر المجلس الأبيض فى الإبقاء على اللاعب مع تخفيض عقده، بعد الرجوع إلى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق.