شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية المصرية تجهز قائمة بالمراكز المتوقعة للاعبين فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إنه يتم حاليا العمل على إعداد قائمة بالمراكز المتوقعة للاعبين المصريين في جميع الألعاب والمشاركين في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وأضاف أن هذه القائمة الخاصة باللاعبين ستضم أعمارهم السنية قبل السفر إلى باريس والمراكز المتوقعة، مطالبا من الجميع دعم اللاعبين المصريين في المنافسات المقبلة.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن الغرض من نشر تلك القائمة غلق الطريق على من يريد هدم طموحنا في الرياضة المصرية، خاصة من المستبعدين من اللجنة الأولمبية وأتباعهم عبر حسابات وهمية على السوشيال ميديا، خاصة قبل أيام قليلة من سفر البعثة المصرية للمشاركة في الأولمبياد.

كما سيتم تجهيز جدول المسابقات للاعبين المصريين المشاركين في المنافسات حتى يستطيع الجميع متابعتهم ومعرفة النتائج لحظيا.

واختتم المهندس ياسر إدريس قائلا: مصر الآن في الرياضة يشهد لها العالم بتقدمها، وأثق تماماً في الإعلام المصري والجماهير المصرية والسوشيال ميديا الحقيقية على دعم جميع الأبطال المصريين في أولمبياد باريس.