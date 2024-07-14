شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة 3 لاعبين من سيراميكا وعملية بالجمجمة للرابع بعد حادث مرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين بفريق سيراميكا، حالة رباعي سيراميكا مواليد 2005 بعد سقوط سيارتهم من أعلى كوبري المحور بعد اصطدام أتوبيس بهم أدى إلى سقوطها.

وأكد إسماعيل يوسف أن الثلاثى محمد سامح وأنس ماهر ومازن عمر بحالة صحية جيدة، بينما أجرى محمد رمضان عملية بعد معاناته من كسر في الجمجمة ويحظى بمتابعة من الأطباء.

وتعرض رباعي فريق الشباب بسيراميكا، محمد سامح عبد الحميد وأنس ماهر محمد محمود ومازن عمر خضر عبد الرحمن ومحمد رمضان محمد عبد الوهاب، لحادث مروري بالقرب من مقر تدريب اللاعبين، قبل أن يتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.