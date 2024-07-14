شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: شكل الدورى الجديد ليس فى مصلحة الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن التحديات التي تواجه فريقه عقب الفوز على البنك الأهلي في الجوري بهدفين لهدف مساء السبت.

وقال مدرب سموحة في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "واجهنا فريقا كبيرا وأهدرنا فرصا عديدة في الشوط الأول، لكننا حققنا هدفنا في النهاية، ونملك مزيجا بين الخبرة والشباب في فريقنا والسذاجة كلفتنا إهدار العديد من النقاط في بداية المسابقة".

وأضاف سامي: "شكل جديد للدوري في الموسم الجديد؟ ما بلاش رأيي.. الشكل الجديد سيكون مضر فنيا، الأهلي والفرق الأخرى التي تشارك في أفريقيا تحصّل على أموال نظير المشاركة في تلك البطولات، وكذلك لدى تلك الفرق قوائم كبيرة، لذلك لا بد من عدم تأجيل المباريات واللائحة تسير على الجميع، لذلك أرى أن الشكل الطبيعي للدوري هو أفضل شيء ولكن بدون تأجيلات.

وواصل المدير الفني لفريق سموحة تصريحاته: "كل الدول لديها بطولات أخرى، الفرق السعودية تذهب إلى اليابان والدوريات هناك طبيعية".

وعن تجديد العقد مع سموحة قال سامي: "فرج عامر رمز كبير في سموحة وكذلك مجلس إدارة النادي، وإن شاء الله مستمر مع سموحة الموسم المقبل مش محتاج أجدد".