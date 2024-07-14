شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب التشيك: محمد صلاح صنع مسيرة عظيمة فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

قال إيفان هاشيك المدير الفنى لمنتخب التشيك إن محمد صلاح نجم ليفربول صنع مسيرة عظيمة في أوروبا ومسارا احترافيا رائعا، وهو مثال مميز للاعبين الشباب في التشيك وليس مصر فقط، متمنياً فوزه بطولة مع منتخب مصر.

وأضاف هاشيك، خلال تصريحات تلفزيونية خلال برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري: قمت ببناء فريق لليورو مع منتخب التشيك ولكن هدفنا بلوغ نهائيات كأس العالم 2026".

وتابع: "واجهنا حظا عاثرا خلال مباريات دور المجموعات في بطولة اليورو، وقمت بإشراك لاعبين جدد لعبوا لأول مرة في بطولات كبرى مثل كأس أمم أوروبا وجمال كرة القدم في يورو 2024 ظهر في أداء المنتخب الإسباني، أما منتخب إنجلترا لديهم فريق قوى جدا، لكنهم كانوا يلعبون من أجل النتيجة وليس الأداء".

واستطرد: "نهائي اليورو سيكون بين أفضل منتخبين في البطولة ويمتلكان أفضل خط هجوم وأفضل خط دفاع، لكن منتخب اسبانيا يلعب بطريقة أكثر تنظيما وستكون مباراة جيدة جدا.. وأتوقع أن ينتهى الوقت الأصلي للقاء بنتيجة التعادل بهدف لمثله".

وأردف: "اللاعبون أُرهقوا ولذلك لم يكن سهلا عليهم التألق في بطولة اليورو بعد نهاية موسم طويل شاركوا فيه مع أنديتهم، لذلك لم يقدموا المستوى المنتظر فنيا وبدنيا، وأعتقد أن لامين يامال نجم منتخب إسبانيا هو أفضل لاعب حتى الآن في بطولة اليورو .. والجماهير الرائعة افضل ما ظهر في النسخة الحالية لنهائيات الامم الأوروبية".

وواصل: "أود أن أقدم التهنئة لفريق الأهلي بعد فوزه على بيراميدز في الدوري المصري".

واختتم المدير الفنى لمنتخب التشيك حديثه قائلا: "حدث تواصل بيني وبين بعض الوكلاء خلال السنوات الماضية لتولى تدريب أندية مصرية، أبرزها الأهلى والزمالك والإسماعيلي.. والكرة المصرية تمتلك أندية كبيرة ولا أعلم ماذا يخبئ المستقبل لي، وقد أقوم بالتدريب في مصر".