شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يوقع على الثنائية الثالثة مع الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
سجل وسام أبو علي هدفين، الأول فى الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات، وأحرز الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 63 والذى حصل عليها حسين الشحات أيضا.
الثنائية الثالثة لوسام مع الأهلى
بهذان الهدفان يوقع وسام أبو على على الثنائية الثالثة مع الأهلى فى بطولة الدورى، حيث سبق أن سجل هدفين فى مرمى بلدية المحلة، ثم هدفين فى مرمى الداخلية.
ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.
وتعد مباراة الاهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.
ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التى فاز بها المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.
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