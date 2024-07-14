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وسام أبو علي يوقع على الثنائية الثالثة مع الأهلى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - نجح الفلسطينى وسام أبو علي، مهاجم النادى الأهلى، فى إحراز هدفين فى فوز فريقه أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابع عشر من دورى nile.

 

سجل وسام أبو علي هدفين، الأول فى الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات، وأحرز الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 63 والذى حصل عليها حسين الشحات أيضا.

الثنائية الثالثة لوسام مع الأهلى

بهذان الهدفان يوقع وسام أبو على على الثنائية الثالثة مع الأهلى فى بطولة الدورى، حيث سبق أن سجل هدفين فى مرمى بلدية المحلة، ثم هدفين فى مرمى الداخلية.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة .

وتعد مباراة الاهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التى فاز بها المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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