شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يوقع على الثنائية الثالثة مع الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفلسطينى وسام أبو علي، مهاجم النادى الأهلى، فى إحراز هدفين فى فوز فريقه أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابع عشر من دورى nile.

سجل وسام أبو علي هدفين، الأول فى الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات، وأحرز الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 63 والذى حصل عليها حسين الشحات أيضا.

الثنائية الثالثة لوسام مع الأهلى

بهذان الهدفان يوقع وسام أبو على على الثنائية الثالثة مع الأهلى فى بطولة الدورى، حيث سبق أن سجل هدفين فى مرمى بلدية المحلة، ثم هدفين فى مرمى الداخلية.