رسمياً .. استبعاد شهد سعيد من أولمبياد باريس بسبب ثبوت تعمدها إسقاط جنة عيلوة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية بشكل رسمي استبعاد شهد سعيد من أولمبياد باريس بسبب ثبوت تعمدها إسقاط جنة عيلوة في بطولة الجمهورية التي أقيمت في مدينة السويس في ٢٧ من أبريل الماضي.

وجاء القرار بعد انعقاد اجتماع رسمي من أجل حسم الجدل وحسم القرار النهائي بشأن سفر شهد سعيد لباريس من أجل مشاركتها في أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

نوبة بكاء

أعلنت شهد سعيد، لاعبة الدراجات، اعتذارها عن عدم تمثيل مصر في أولمبياد باريس 2024، بسبب أزمتها مع زميلتها جنة عليوة.

ودخلت شهد سعيد، خلال تصريحات تلفزيونية، في نوبة بكاء، معلنة اعتذارها عن عدم المشاركة في أولمبياد باريس؛ بسبب الضغوط التي تعرضت لها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: "كنت أتمنى تمثيل مصر في الأولمبياد وتكليل المجهود الكبير الذي بذلته على مدار 3 سنوات ماضية، بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، ولكن مش هلعب تاني".