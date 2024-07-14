سامى"سعيد" بعد التجديد مع سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت الحالة الفنية والنفسية للمدير الفنى لنادى سموحة الكابتن أحمد سامى عقب التجديد الذى تم بينه وبين ادارة النادى قبل مواجهة البنك الاهلى التى تغلب عليها بهدفين مقابل هدف

وكان سامى قد جدد تعاقده مع ادارة النادى فى الاجتماع الذى جمع بينه وبين الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس النادى وفى حضور عضو المجلس رامى فتح الله والمدير المالى محمد رجب بينما كان معهم على الهاتف لمتابعة جلسة التجديد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة

فى الوقت نفسه سجل اشرف مختار اعتراضا رسميا على تجديد سامى مع النادى للموسم الثانى على التوالى بدعوى ترشيد النفقات

فى المقابل ظهر سامى فى قمة سعادته وثقته خلال مباراة البنك الاهلى نظرا لاستقرار اوضاعه هو وجهازه المعاون