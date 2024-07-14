استمرار تدريبات السباحة المسائية بمركز شباب الحرية

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد مركز شباب الحرية بالاسكندرية اقبال كبير على تدريبات السباحة المسائية خاصة وانه من مراكز الشباب التى تميزت بإنشاء حمام سباحة خدمة للأهالي والمواطنين الغير منتمين للأندية الكبيرة ضمن خطة تطوير مراكز الشباب

وتتوالى تدريبات السباحة بمركز شباب الحرية بقيادة الكابتن/ إسلام علي

وتحت إشراف مجلس إدارة مركز شباب الحرية برئاسة إبراهيم خليفة ﴿﴿ رئيس مجلس الإدارة ﴾﴾

وعماد فؤاد ﴿﴿ نائب رئيس مجلس الإدارة ﴾﴾ وأعضاء مجلس الإدارة و هويدا عامر ﴿﴿ المدير التنفيذي للمركز ﴾﴾ و شعبان قرنى ﴿﴿ المشرف العام على اللجان ﴾﴾