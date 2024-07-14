أحمد سامي يتحدث عن شكل مسابقة الدوري الجديد.. ويؤكد استمراره مع سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي سموحة في تصريحات تليفزيونية عن تحقيق الفوز على البنك الأهلي بالإضافة إلى تطرقه لشكل بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد.

وقال مدرب سموحة :"واجهنا فريقا كبيرا وأهدرنا فرصا عديدة في الشوط الأول، لكننا حققنا هدفنا في النهاية، ونملك مزيجا بين الخبرة والشباب في فريقنا والسذاجة كلفتنا إهدار العديد من النقاط في بداية المسابقة" .



وبسؤاله عن الشكل الجديد للدوري الممتاز في الموسم الجديد قائلاً :"ما بلاش رأيي.. الشكل الجديد سيكون مضر فنيا، الأهلي والفرق الأخرى التي تشارك في إفريقيا تحصل على أموال نظير المشاركة في تلك البطولات وكذلك لدى تلك الفرق قوائم كبيرة لذلك لابد من عدم تأجيل المباريات واللائحة تسير على الجميع، لذلك أرى أن الشكل الطبيعي للدوري هو أفضل شئ ولكن بدون تأجيلات".

وأوضح ان كل الدول لديها بطولات أخرى، الفرق السعودية تذهب إلى اليابان والدوريات هناك طبيعية.

وعن تجديد العقد مع سموحة أكد أن فرج عامر رمز كبير في سموحة وكذلك مجلس إدارة النادي وإن شاء الله مستمر مع سموحة الموسم المقبل مش محتاج أجدد.