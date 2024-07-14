طبيب أحمد سليمان يكشف تطورات حالته الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور شريف وديع، الطبيب المعالج لكابتن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الحالة مستقرة ويتحسن بشدة.

وقال وديع في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "حالة كابتن أحمد سليمان كانت حرجة لكنه تخطى المرحلة الحرجة وتحسن بشدة خلال الساعات الأخيرة وسيخرج من المستشفى بعد 5 أيام، وكان يتابع أخبار النادي لحظة بلحظة".

وأضاف: "خلال أيام قليلة سيعود أحمد سليمان لمنزله بشكل طبيعي، وهو تحامل على نفسه خلال الفترة الماضية ويعاني من أزمة صحية منذ فترة طويلة".