شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة، حيث من المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية على ملعب النادي بشكل طبيعى ثم يعلن المدير الفني القائمة التي ستدخل معسكر مباراة البلدية، لاسيما أن جوميز يفضل عدم الإعلان عن قائمة الفريق قبل كل مباراة، وأكد أنه لا يوجد داعى لمعرفة الجميع باللاعبين المتواجدين في القائمة أو اللاعبين الغائبين.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق بلدية المحلة بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية.

موعد مباراة الزمالك أمام بلدية المحلة بالدوري المصري



مباراة الزمالك وبلدية المحلة تقام فى التاسعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وبلدية المحلة في جدول الدوري



ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.



فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55.

نتيجة آخر ظهور للزمالك وبلدية المحلة في الدوري

وفاز الزمالك على الطلائع بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر بلدية المحلة من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.