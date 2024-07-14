شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدخل معسكراً مغلقاً فى بورسعيد استعداداً للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 02:30 ص

يدخل فريق الكرة الأول بالنادي المصري معسكراً مغلقاً بمدينة بورسعيد اليوم، الأحد، لمدة 48 ساعة فقط، حيث يتدرب الفريق على ملعب النادي الاجتماعي بالضواحي قبل العودة إلى القاهرة الثلاثاء المقبل استعداداً لمباراة المقاولون العرب.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدى الثاني لمنافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم الجديد 2024-2025، عن مواجهة المصرى للفائز من كيتارا الأوغندي وممثل ليبيا في الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول يومي 16 و17 أغسطس بالنسبة للكونفدرالية، فيما تقام مباريات دوري أبطال إفريقيا أيام 24 و25 أغسطس.

ويمثل مصر في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية الرباعي المصري الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري البورسعيدي.

وأعفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأندية المصرية من المشاركة فى الدور التمهيدي للبطولتين، وهى الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، والزمالك بطل كأس الكونفدرالية وبيراميدز والمصري البورسعيدي.