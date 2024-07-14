مدرب منتخب التشيك: محمد صلاح صنع مسيرة عظيمة وأتمنى تتويجه ببطولة مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف إيفان هاشيك المدير الفنى لمنتخب التشيك عن إعجابه بمسيرة النجم الدولي المصري محمد صلاح والمستوى الذي ظهر عليه في أوروبا والإنجازات الكبيرة التي حققها مع ليفربول:

وقال إيفان هاشيك في تصريحاته خلال برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: " محمد صلاح نجم ليفربول صنع مسيرة عظيمة في أوروبا ومسار احترافي رائع وهو مثال مميز للاعبين الشباب في التشيك وليس مصر فقط وأتمنى ان يفوز ببطولة مع منتخب مصر في يوما ما ".

وأضاف: " قمت ببناء فريق لليورو مع منتخب التشيك ولكن هدفنا بلوغ نهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ ".

وتابع: " واجهنا حظا عاثرا خلال مباريات دور المجموعات في بطولة اليورو ، وقمت باشراك لاعبين جدد لعبوا لأول مرة في بطولات كبرى مثل كأس أمم أوروبا ".

وأكمل: " جمال كرة القدم في يورو ٢٠٢٤ ظهر في أداء المنتخب الإسباني ، أما منتخب انجلترا لديهم فريق قوى جدا لكنهم كانوا يلعبون من اجل النتيجة وليس الأداء ".

واختتم: " نهائي اليورو سيكون بين أفضل منتخبين في البطولة ويمتلكان أفضل خط هجوم وأفضل خط دفاع لكن منتخب اسبانيا يلعبون بطريقة أكثر تنظيما وستكون مباراة جيدة جدا .. وأتوقع أن ينتهي الوقت الأصلي للقاء بنتيجة التعادل بهدف لمثله ".