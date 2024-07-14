المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته اليوم استعدادا لخوض أولى مبارياته الودية فى معسكره المغلق بمدينة بوردو مع نظيره أوكرانيا المقرر لها الاحد الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت فرنسا وذلك فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب معسكره بلقاء ودي ثاني مع العراق يوم الأربعاء المقبل قبل مغادرته الى مدينة نانت لبدء التحضيرات للقاء الرسمي الأول له أمام جمهورية الدومينيكان فى الحولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتضم مجموعة الفراعنة كلا من : مصر وإسبانيا وأوزبكستان الدومينيكان .

جاء تدريب المنتخب اليوم خفيفا وركز فيه البرازيلى ميكالى على الخطة والتشكيل المقرر أن يخوض بها المباراة ، وشهدت الفقرة الأخيرة إجراء تقسيمة بين اللاعبين بعد التدريب على بعض الجمل الفنية.