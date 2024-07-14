مدرب إسبانيا يتحدى إنجلترا قبل نهائي يورو 2024 ويتحدث عن تواجد جافي

علق لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على مباراة لاروخا ضد إنجلترا في نهائي دوري الأمم الأوروبية يورو 2024.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي:” هو لقاء متساوي بين المنتخبين، ليس هناك مرشح مفضل عن الآخر”.

وتابع:” إذا لم نقدم أفضل ما لدينا مثل باق المباريات، لن نملك فرصة للفوز، والأمر ذاته ينطبق على فرضية ارتكاب الأخطاء”.

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وواصل:” مباراة الأحد ستكون معقدة ضد فريق عظيم مثل إنجلترا، وبين أفضل فريقين في البطولة، ولهذا نحن في النهائي”.

واختتم حديثه عن لاعب برشلونة المصاب: “جافي سيسافر ويلتقي بنا غدا ويقضي معنا اليوم بأكمله. سيكون هو رجلنا السابع والعشرين في القائمة.

ويحتضن الملعب الأولمبي ببرلين نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024” بين إسبانيا وإنجلترا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة