الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل المفاوضات مع الاهلي لضم كريستو

كشف نادي الترجي التونسي عن تطور المفاوضات بينه وبين النادي الاهلي من أجل ضم لاعب الأحمر محمد الضاوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف جوهر العذار المتحدث الرسمي لنادي الصفاقسي الرياضي التونسي، أنه هناك اهتمام من جانب الفريق بضم محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الاهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقتا جوهر العذار في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر 2″: بالفعل يوجد اهتمام من جانب الصفاقسي التونسي بضم محمد الضاوي كريستو لاعب الاهلي”.

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وتابع:” هناك اتصالات بيننا وبين النادي الاهلي ولكن لم نقدم عرضًا رسميًا حتى الآن للأحمر”.

وواصل:” اللاعب لديه رغبه للانضمام لنا ولكن هو مازال على ذمة النادي الاهلي في الوقت الحالي ولا يوجد أي شئ تم بصفة رسمية”.

واختتم حديثه”الأمر متعلق بإدارة اللاعب ونحن في اتصالات مع الاهلي وإذا حدث اتفاق بين الناديين سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة”.

وكانت قد أشارت بعض التقارير أن أيضًا نادي الرجاء المغربي قد أرسل عرضًا رسميًا خلال الأيام الماضية للنادي الاهلي من أجل ضم كريستو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.