كم سيحصل الاهلي والزمالك حال التتويج بـ كأس السوبر الأفريقي؟

أوضح حسن القماح رئيس القطاع التجاري بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الجوائز المالية التي سيحصل عليها الاهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامته في السعودية.

وقال حسن القماح في تصريحات تلفزيونية أن بطل السوبر الأفريقي سيحصل على 500 ألف دولار بينما الوصيف يحصل على 250 ألف دولار.

وكان قد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن موعد مباراة السوبر الأفريقي سيقام في السابع والعشرون من سبتمبر المقبل في السعودية الرياض بين الاهلي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية.

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وحصد النادي الاهلي لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي بينما توج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي .

يذكر أن الاهلي والزمالك التقوا من قبل في بطولة كأس السوبر الإفريقى عام 1994 ونجح الزمالك وقتها بالفوز باللقب بهدف نظيف سجله أيمن منصور فى المباراة التي أقيمت يوم 16 يناير 1994 على ملعب ملعب البنك الوطني الأول مدينة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.