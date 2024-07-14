إسبانيا ضد إنجلترا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد 14 يوليو 2024، مواجهتين قويتين، إحداهما في نهائي دوري أمم أوروبا 2024، والأخرى لتحديد صاحب المركز الثالث في كوبا أمريكا.

وفي نهائي يورو 2024، يواجه المنتخب الإسباني نظيره الإنجليزي في لقاء تاريخي يترقبه العالم أجمع، ويبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد.

وصعد المنتخب الإسباني للنهائي، عقب التغلب على فرنسا بنتيجة 2-1، بينما تخطت إنجلترا عقبة هولندا في الوقت بدلا من الضائع 2-1.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث بطولة يورو 2024 في شمال أفريقيا والوطن العربي، وستنقل قناة beIN SPORTS MAX 1 اللقاء على الهواء مباشرة.

موعد مباراة أوروجواي وكندا في كوبا أمريكا

ومن جانب آخر، يلتقي أوروجواي مع كندا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة الثالثة فجرا.

وفشل المنتخب الأوروجوياني من تخطي كولومبيا في لقاء نصف نهائي الكوبا والذي انتهى بفوز الأخير بهدف نظيف، بينما سقط المنتخب الكندي أمام أبطال العالم "الأرجنتين" بثنائية نظيفة.

ولم تعلن أي قناة عربية عن إذاعة مواجهات بطولة كوبا أمريكا 2024، وتُنقل البطولة عن طريق عدد من القنوات الأجنبية مثل، Sport 3 HD، Sport TV2 Portugal، TV3 Danmark.

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