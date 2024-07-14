"غياب ديفيز".. التشكيل الرسمي لمباراة أوروجواي وكندا في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي منتخب أوروجواي نظيره منتخب كندا اليوم، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، على ستاد "بنك أمريكا" بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويدخل منتخب أوروجواي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيرجيو روشي.

خط الدفاع: ناهيتان نانديز، سيباستيان كاسيريس، خوسيه ماريا خيمينيز، ماتياس فينيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، رودريجو بينتانكور، مانويل أوجارتي.

خط الهجوم: فاكوندو باليستري، داروين نونيز، ماكسيمليانو أراوخو.

بينما جاء تشكيل منتخب كندا كالتالي:

حراسة المرمى: داين كلاير.

خط الدفاع: ريتشي لاريا، لوكا دي فوجيروليس، مويس بومبيتو، أليستاير جونسون.

خط الوسط: إسماعيل كونيه، جوناثان أوسوريو، جاكوب شافيلبورج،

خط الهجوم: تاني أولواسي، علي أحمد، ماتيو شوينيري.

ويشهد تشكيل المنتخب الكندي غياب نجم بايرن ميونخ الألماني ألفونسو ديفيز، بسبب الإصابة.