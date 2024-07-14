ستوري نجوم كرة القدم.. تدريبات صلاح.. نيولوك إمام عاشور.. وتهنئة اللاعبين لعبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور خلال تواجده في صالة الجيم.

وشارك النجم الكرواتي لوكا مودريتش متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

وهنأ محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك زميله بالفريق عبد الله السعيد، بمناسبة عيد ميلاده.

وقام النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، بنشر عدد من الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مباراة فريقه الودية، استعداداً للموسم الجديد.

كما قام نجم المنتخب المصري السابق عصام الحضري، عدد من الصور خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في صالة "الجيم".

ونشر ياسر إبراهيم صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له خلال مران النادي الأهلي وعلق عليها "لا وقت للراحة".

ونشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، عدد من الصور خلال تواجده في مران منتخب إنجلترا استعداداً لخوض نهائي بطولة أمم أوروبا أمام منتخب إسبانيا.

وحرص لاعب نادي الزمالك ناصر ماهر، على تهنئة زميله بالفريق عبدالله السعيد بمناسبة عيد ميلاده.

كما نشر نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق حازم إمام، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له من داخل صالة الجيم.

وشارك رضا سليم لاعب النادي الأهلي متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي.