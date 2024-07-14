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ترتيب المربع الذهبى قبل استكمال مؤجلات الدوري المصري غداً

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الأحد، 14 يوليو 2024 03:00 ص

يستكمل غداً، الاثنين، قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري، فمع دقات التاسعة مساءً يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مثيرة بين الزمالك وبلدية المحلة، والمؤجلة من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة دوري NILe.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:
 

بيراميدز 68 نقطة من 28 مباراة

الاهلى 60 نقطة من 24 مباراة

المصري 51 نقطة من 29 مباراة

مودرن سبورت 44 نقطة من 28 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك
 

يطير بيراميدز بصدارة الدوري عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الأول فى تاريخه.

بيراميدز 68 نقطة من 28 مباراة فى المركز الأول

الأهلى 60 نقطة من 24 مباراة فى المركز الثانى

الزمالك 44 نقطة من 25 مباراة فى المركز الخامس وسيفقد ثلاثة نقاط أخري في نهاية الموسم بسبب عدم خوض مباراة القمة.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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