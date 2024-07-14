شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم بيراميدز يعتلي صدارة هدافي الدوري المصري بـ14 هدفاً والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 03:30 ص

يعتلى الكونغولى فيتسون مايلى، مهاجم بيراميدز، صدارة جدول ترتيب هدافي الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 هدفاً، فيما يحل حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة ثانياً برصيد 12 هدفاً، والذى بات أول العائدين للقلعة البيضاء الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيداً الموسم الحالى خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدفا.

ووصل الفلسطيني وسام أبو علي إلى هدفه العاشر بقميص الأهلي منذ انضمامه في شهر يناير الماضي قادما من سيريوس السويدي.

هدافى الدوري المصري

1_ مايلى ، بيراميدز، 14 هدفا

2_ حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 10 أهداف

5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف

6_ وسام أبو على، الاهلى، 10 أهداف