شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يستعين ببيراميدز لاستكشاف الأهلي قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني لمودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف بالمباريات السابقة للنادي الأهلي في الدوري، خاصة لقاء بيراميدز الأخير، والذي جمع الفريقين السبت الماضي وانتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويسعى جهاز مودرن سبورت لدراسة أهم نقاط القوة والضعف لدى النادي الأهلي، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين بالدوري الثلاثاء المقبل.

ويبدأ فريق الكرة الأول بنادي مودرن سبورت استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة النادي الأهلي، فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل 16 يوليو فى مباراة الجولة 17 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

وكان مودرن سبورت قد تغلب في المباراة الماضية على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في أول لقاء رسمي للفريق بعد وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في مثلهم، وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.