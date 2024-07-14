شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً استعدادًا لمواجهة البلدية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز معسكر إعداد مغلقًا اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية على ملعب النادي بشكل طبيعى، ثم يعلن المدير الفني القائمة التي ستدخل معسكر مباراة البلدية، لاسيما أن جوميز يفضل عدم الإعلان عن قائمة الفريق قبل كل مباراة، وأكد أنه لا يوجد داعى لمعرفة الجميع باللاعبين المتواجدين في القائمة أو اللاعبين الغائبين.

ويواجه الزمالك بلدية المحلة، فى المباراة المقرر لها غدًا الاثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز دورى NILE.

ويتمسك البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، باستمرار تطبيق سياسة التدوير بين لاعبى الفريق الأبيض من أجل خلق روح التنافسية بينهم والوقوف على مستوى البعض منهم والذين لم تتاح لهم فرصة المشاركة فى المباريات خلال الفترة الماضية بسبب ضيق الوقت.

ومنح جوميز الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب فى المباريات الماضية مثل عمار ياسر وأحمد مجدى ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو،للتأكيد على جودة قطاع الناشئين داخل القلعة البيضاء فضلاً عن مشاركة بعض اللاعبين البدلاء مثل مهاب ياسر ومحمد أشرف روقا.