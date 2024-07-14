موعد مباراة الأهلى ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة

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الأحد، 14 يوليو 2024 05:30 ص

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة أمام مودرن سبورت فى الدوري المصري، بعدما حقق فوزاً مهماً على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة.

مباراة الأهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت فى الدوري المصري

مباراة الأهلى ومودرن سبورت تقام فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى ومودرن سبورت في الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 57 هدفاً وتلقت شباكه 22.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق 12 فوز وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مواجهات، وسجل 31 هدفاً وتلقت شباكه 21.

نتيجة آخر ظهور للأهلى ومودرن سبورت الدوري

فاز الأهلى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما فاز مودرن سبورت على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ومودرن سبورت فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومودرن سبورت في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.