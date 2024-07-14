"على طريقة ساني".. إمام عاشور يظهر بشكل جديد في مران الأهلي (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقصة جديدة خلال تواجده في مران الأهلي الجماعي اليوم.

وانتشر فيديو لنجم النادي الأهلي إمام عاشور، خلاله قيامه بقصة شعر جديدة، تشبه قصة الشعر التي ظهر بها النجم الألماني ليروي ساني في بعض الأوقات.

وكان إمام عاشور شارك في انتصار الأهلي على حساب فريق بيراميدز أمس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 بالدوري الممتاز.

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