أول 10 صور لسيارة لاعبي سيراميكا كليوباترا بعد الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: يوسف محمد- محمد القرش:

تعرض أمس السبت الموافق 4 لاعبين من فريق سيراميكا كليوبارتا مواليد 2005 لحادث أليم، عقب السقوط بالسيارة من أعلى المحور بالسيارة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الرباعي والتي جاءت كالتالي، أن الشخص الذي يقود السيارة لم يتعرض لإصابة خطيرة، ولاعب يدعى "دونجا" تعرض لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، كما تعرض يدعى "أنس" لكدمات قوية ويحتاج لعملية تجميل، بالإضافة إلى أن اللاعب الرابع تعرض لقطع في الفخذ، بعد سقوط السيارة من أعلى المحور.

وانتشرت صور خلال الساعات الماضية، للسيارة التي كان يستقلها اللاعبين، عند تعرضهم للحادث، والتي ظهرت محطمة تماماً، أثر السقوط من أعلى المحور.

ويذكر أن اللاعبين تم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي، ويخضعون للملاحظة الطبية، لحين استقرار حالتهم الصحية.