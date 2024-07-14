شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يدفع بالقوة الضاربة لتحقيق الفوز بودية أوكرانيا استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يسعى البرازيلي روجيرو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، لتحقيق أقصى استفادة فنية من المباراتين الوديتين أمام أوكرانيا والعراق لتجهيز اللاعبين لخوض مباريات الأولمبياد، ومن المتوقع أن يدفع ميكالى بالقوة الضاربة اليوم، ويضم التشكيل المتوقيع كلاً من: حمزة علاء وأحمد عيد وكريم الدبيس وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد الننى ومحمد شحاتة وزياد كمال ومصطفي ميسي وأحمد سيد زيزو وأسامة فيصل.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، فى السابعة مساء اليوم الأحد، مباراة ودية أمام منتخب أوكرانيا بمدينة بوردو الفرنسية في البروفة قبل الأخيرة استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووصلت بعثة المنتخب الأوليمبي إلى مدينة بوردو مساء الخميس الماضى، على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض وديتين مع أوكرانيا اليوم الأحد، ثم العراق الأربعاء المقبل، تحضيرا لأول مباراة رسمية فى الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل.

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.



ويرأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة وضمت محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي والذى يضم إلى جانب ميكالى وحرب كلا من : تياجو المدرب العام والكابتن عادل مصطفي المدرب والكابتن سيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي واحمد ايهاب الإداري ومحمد احمد واحمد شوقي التدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وضمت البعثة 22 لاعبا هم: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي .. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع .. ومحمد النني ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط .. واحمد سيد زيزو وابراهيم عادل واسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي واحمد قطة فى الهجوم .