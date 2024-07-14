شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. استكمال المباريات المؤجلة فى الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

يستكمل غداً، الاثنين، قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري ، فمع دقات التاسعة مساءً يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مثيرة بين الزمالك وبلدية المحلة، والمؤجلة من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة دوري NILe.

ويعكف جهاز الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على دراسة فريق بلدية المحلة بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على الطلائع بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة.

مواعيد مؤجلات الدوري المصري

الاثنين 15 يوليو

الزمالك & بلدية المحلة..9 مساء

الثلاثاء 16 يوليو

مودرن سبورت & الأهلى..9 مساء

الجمعة 26 يوليو

الزمالك & بيراميدز..9 مساء

المصري & الأهلى ..9 مساء

الاثنين 29 يوليو

الأهلى & سيراميكا..9 مساء

المقاولون العرب & الزمالك..9 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.