شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على مواصلة سياسة التدوير بين الشناوى وشوبير فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادى الاهلى ، على استمرار سياسة التدوير بين الثنائى محمد الشناوى ومصطفى شوبير في حماية عرين المارد الأحمر بالمباريات المقبلة.

ودفع كولر بمصطفى شوبير أساسياً في مباراة الاهلى والطلائع التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد، ثم أعاد محمد الشناوى أساسياً في مباراة الأهلى وبيراميدز التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويرغب كولر في إعادة مصطفى شوبير للمشاركة أساسياً في مباراة الألومنيوم بكأس مصر يوم الجمعة المقبل.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

وفى السياق ذاته، قال مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، إنه انتقد أرضية استاد القاهرة، ولكن خلال الـ48 ساعة الماضية شهد الملعب تطويرًا ملحوظًا، وهو ما يستوجب التوضيح، نظرًا للجهد الكبير في وقت قصير.

وأضاف كولر في تصريحات صحفية، بدأنا المباراة بشكل مميز، وأول 20 دقيقة كنا الأفضل، وبعد ذلك دخل المنافس المباراة، وتحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة عن أهمية التماسك والضغط، وبالفعل ظهرت شخصية الفريق في الشوط الثاني، شخصية فريق كبير استطاع العودة من تأخر إلى فوز وحافظ على النتيجة أمام منافس قوي.

وردا على انفعالاته تجاه التحكيم: كنت هادئًا جدا تجاه التحكيم، ولم تكن هناك قرارات تستوجب أي انفعال نحو طاقم التحكيم.

أضاف: نتعامل مع ظروف المباريات وضغط الأجندة وإلاصابات من خلال التدوير وتجهيز كل اللاعبين للمشاركة في أي وقت يحتاجه الفريق، ونخوض عددًا كبيرًا من مباريات الدوري خلال شهرين بأداء مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا امر صعب للغاية ولكن نتعامل مع الموقف.

وعن طريقة اللعب قال كولر: الأهلي أكثر فريق يلعب كرة على الأرض في مصر وكذلك في إفريقيا، ولكن تحكمنا ظروف مباريات وفرق وملاعب تجعلنا نؤدي بأكثر من نمط مختلف ويتم تغييره حتى أثناء المباريات.