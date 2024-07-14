شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ سيف الجزيري فى الزمالك قبل مواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الدولي التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة بلدية المحلة، بعدما تعرض اللاعب لإصابة عضلية قبل مواجهة طلائع الجيش وتم استبعاده من المباراة، ويرغب جوميز في تحديد موقف الجزيرى من لقاء بلدية المحلة عن طريق الفحص الطبي حتى لا يتعجل في عودته ويتسبب ذلك في تفاقم الإصابة.

ويواجه الزمالك بلدية المحلة، فى المباراة المقرر لها غدًا الاثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز دورى NILE.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55.