شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف مفاوضاته مع زد إف سى لحسم صفقة محمد إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 08:30 ص

يكثف مسئولو النادى الاهلى مفاوضاتهم مع نظرائهم في نادى زد إف سى لحسم صفقة التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفضّل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بـ النادي الأهلي ، ضم محمد إسماعيل مدافع زد عن زميله بالفريق مصطفى العش من أجل تدعيم دفاع الأحمر، ويرغب كولر في تدعيم دفاع الأهلي بأكثر من صفقة قوية بعد فشل محاولات ضم الجزائري زين الدين بلعيد الذي إنتقل للدوري البلجيكي.

وحسم الأهلي صفقة يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويتفاوض النادي حالياً مع صفقة دفاعية أخرى.

وتم ترشيح ثنائي زد مصطفى العش ومحمد إسماعيل لتدعيم دفاع الأهلي، لكن مسئولى القلعة الحمراء ومارسيل كولر فضّلوا التعاقد مع محمد إسماعيل ويتم التفاوض معه حالياً لحسم انتقاله للقلعة الحمراء.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.