الامارات | تكرار سيناريو أحمد رفعت.. وفاة سباحة مصرية بعد توقف قلبها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش مجتمع السباحة المصري بعد وفاة لاعبة الفريق الناشئ في نادي طنطا الرياضي، المصرية شذى نجم، حالة صدمة وحزن وذلك بعدما وافتها المنية بعد شهر من دخولها في غيبوبة جراء توقف قلبها خلال تدريبات السباحة، حيث تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي بعد محاولات إنعاش قلبها الذي توقف 3 مرات، حسب صحيفة الوطن.

وتعرضت شذى لإصابة خطيرة خلال تدريبها في حمامات السباحة لنادي طنطا في يونيو الماضي، شهدت تدهوراً كبيراً في حالتها الصحية قبل وفاتها اليوم السبت.

ولعبت الراحلة شذى في نادي طنطا الرياضي، حيث حققت المركز الثالث في سباق 200 متراً صدر لفئة 12 عاماً خلال بطولة عام 2023، كان مدربوها يتوقعون لها مستقبلاً باهراً في عالم السباحة بسبب إنجازاتها رغم صغر سنها.

بعد توقف قلبها خلال التدريب، دخلت شذى في غيبوبة مدة شهر تقريباً وتلقت الدعم من جهاز التنفس الصناعي، بينما أجرت 5 عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ حياتها.

وأعربت وزارة الشباب والرياضة عن حزنها لفقدان السباحة الشابة، في بيان رسمي وجهت فيه التعازي لعائلتها ولمحبيها، إذ تابعت الوزارة حالتها بشدة خلال الشهر الماضي أثناء تلقيها العلاج بمعهد ناصر.

تركت وفاة شذى نجم فجعاً كبيراً في عالم السباحة، وتظل ذكراها باقية كإحدى الواعدات في هذا الرياضة.