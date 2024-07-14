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الامارات | ليس "يورو 2024" وكوبا أميركا فقط.. 3 نهائيات من العيار الثقيل في "الأحد الكبير"

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد اليوم الأحد 3 نهائيات من العيار الثقيل ستجعل عشاق كرة القدم والرياضة بشكل عام لا يغادروا منازلهم.

وتلتقي إسبانيا مع إنجلترا في نهائي يورو 2024، والأرجنتين مع كولومبيا في نهائي كوبا أميركا 2024، بينما لا يقتصر الأمر على المباراتين الكبيرتين، ولكن عشاق التنس تنتظرهم مباراة نارية ستجمع الإسباني كارلو ألكاراز مع نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون.

وفي ما يلي مواعيد المباريات بتوقيت الإمارات 

يورو 2024 (النهائي)

23:00 إسبانيا -- : -- إنجلترا

كوبا أمريكا (النهائي)

04:00 الأرجنتين-- : -- كولومبيا

بطولة ويمبلدون (النهائي)

17:00كارلوس ألكاراز-- : --نوفاك ديوكوفيتش

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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