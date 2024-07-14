عمر أكيد وابراهيم كُريم يحققان إنجازاً كبيراً ببطولة الجائزة الكبري للرماية بالمجر

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ثنائي منتخب مصر للرماية عمر أكيد وابراهيم كُريم إنجازاً كبيراً في منافسات بطولة الجائزة الكبري للرماية والمقامة حاليا بالمجر.

وحصد الرامي عمر أكيد المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة 25 متر مسدس سريع، واحتل الرامي ابراهيم كُريم المركز السابع في مسابقة البندقية 3 أوضاع رجال برقم مصري وشخصي جديد 585/ 600 وتأهل إلي نهائيات البطولة المقامة بدولة المجر وحصل أيضاً في منافسات البندقية راقد 50 متر علي المركز الثاني والميدالية الفضية، برقم 618,2 .



وتعد بطولة الجائز الكبر بالمحر احتكاكا قويا للوقوف على مستوي أبطال المنتخب المصري للرماية قبل أوليمبياد باريس2024.

وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالأداء المميز الذي يقدمه الرماة المصريين البطولة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإنجازات تعكس حجم التطور الكبير الذي تعيشه رياضة الرماية في مصر، ويعتبر احتكاك قوي ووقوف علي مستوي اللاعبين قبل أوليمبياد باريس.

فيما تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر للسيد الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، على دعمهم المتواصل والمتابعة المستمرة من اجل نجاح البطولة.

واضاف حسني أن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة للنهوض بالرياضة المصرية.

الجدير بالذكر أن الدول المشاركة في بطولة الجائزة الكبري للرماية بالمجر 22 دولة.