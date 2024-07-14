منتخب إنجلترا يهيمن على قائمة أغلى اللاعبين في نهائي يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تربع لاعبو منتخب إنجلترا على صدارة قائمة أغلى (5) لاعبين في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية، ويتصدرها جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد القائمة بقيمة تسويقية تبلغ 180 مليون يورو.



وفي المركز الثاني مواطنه فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، ثم في المركز الثالث مواطنه بوكايو ساكا لاعب أرسنال بقيمة تسويقية بلغت 140 مليون يورو.

وجاء في المركز الرابع رودريجو هيرنانديز لاعب المنتخب الإسباني بقيمة تسويقية بلغت 120ملايين يورو، متساويا مع الإنجليزي ديكلان رايس لاعب أرسنال الذي حل خامسا في القائمة بقيمة تسويقية بلغت 120 مليون يورو.

ويتفوق منتخب إنجلترا على نظيره الإسباني في القيمة التسويقية للاعبين، حيث تصل القيمة التسويقية للاعبين إلى 1.52 مليار يورو، مقابل 965.50 مليون يورو لمنتخب إسبانيا.

