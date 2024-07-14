شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إعادة أفشة لتشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت بعد "قاضية" بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 09:30 ص

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، عودة محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر في مواجهة مودرن سبورت المقبلة بالدوري.

ويرغب كولر فى إعادة أفشة لتشكيل الأهلى الأساسى بعدما تطور أداء اللاعب بشكل ملحوظ، بجانب نجاحه فى تسجيل هدف الحسم فى مباراة بيراميدز الأخيرة، رغم مشاركته كبديل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.