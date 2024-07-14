شكرا لقرائتكم خبر عن عمر أكيد يحصد الذهبية وإبراهيم كُريم الفضية فى بطولة الجائزة الكبرى للرماية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 10:14 ص

حقق الرامي عمر أكيد المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة 25 متر مسدس سريع، ضمن منافسات بطولة الجائزة الكبري للرماية بالمجر.

وفي مسابقة بندقية 50 متر، جاء الرامي إبراهيم كُريم فى المركز السابع بمسابقة البندقية 3 أوضاع رجال برقم مصري وشخصي جديد 585/ 600 وتأهل إلي نهائيات البطولة المقامة بدولة المجر وحصل أيضاً في منافسات البندقية راقد 50 متر علي المركز الثاني والميدالية الفضية، برقم 618,2 .

وتعتبر هذه البطولة احتكاكت قويت ووقوفا على مستوى أبطال المنتخب المصري للرماية قبل أولمبياد باريس2024.

وأشاد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالأداء المميز الذي يقدمه الرماة المصريين البطولة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإنجازات تعكس حجم التطور الكبير الذي تعيشه رياضة الرماية في مصر، ويعتبر احتكاك قوي ووقوف علي مستوي اللاعبين قبل أوليمبياد باريس.

فيما تقدم احازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر للسيد الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، على دعمهم المتواصل والمتابعة المستمرة من اجل نجاح البطولة.

واضاف حسني أن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة للنهوض بالرياضة المصرية.

الجدير بالذكر أن الدول المشاركة في بطولة الجائزة الكبري للرماية بالمجر 22 دولة.