شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس .. بعثة منتخب اليد تصل السويد لخوض المعسكر الأخير والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى السويد، للدخول فى معسكر مشترك مع المنتخب السويدى، يتخلله وديتان مع صاحب الأرض، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وعادت بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى القاهرة قادمة من سلوفينيا فى الساعات الأولى صباح الأربعاء، بعد التعادل أمام المنتخب السلوفينى بنتيجة 27-27 ودياً، فى إطار الاستعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتوجه منتخب اليد من كرواتيا إلى سلوفينيا، الأحد، بعد الخسارة من المنتخب الكرواتي بنتيجة 36-29 السبت الماضى.

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات في تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

بعيداً عن الأولمبياد، يشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم المقرر إقامتها أوائل العام المقبل بالدنمارك وكرواتيا، ويلعب فراعنة اليد في مونديال اليد في مجموعة قوية تضم معه كلاً من : كرواتيا والأرجنتين والبحرين.