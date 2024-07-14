الفرنسى ديمترى ليبوف يقترب من تدريب فريق الكرة النسائية بالأهلى

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استقر النادي الأهلي على تعيين الفرنسي ديمتري ليبوف مديرًا فنيًا لفريق الكرة النسائية بالنادي، على أن يقود المارد الأحمر خلال الموسم الكروي الجديد، في الظهور الأول للأهلي فى دوري الكرة النسائية، بعد إلزام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية بتكوين فرق لكرة القدم النسائية من أجل الحصول على رخصة الأندية.

ديمتري ليبوف يمتلك سيرة ذاتية قوية، ويبلغ من العمر 40 عامًا ولد 20 يناير من عام 1984، وسبق وعمل مع أندية ليون الفرنسي ونابولي الإيطالي وبوردو الفرنسي، كما كان له تجربة مع منتخب المغرب للناشئات والشابات، ورحل عن منتخب المغرب الشقيق نهاية شهر مايو الماضي.

وكان النادي الأهلي كون قطاع كرة القدم النسائية منذ موسمين، بأكاديميات بمختلف الأعمار السنية، وشارك الموسم المنصرم شارك في بطولة الناشئات مواليد 2004، والتي أقيمت تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم، وتوج بها فريق وادي دجلة في المباراة الأخيرة من عمر البطولة.

واستقر مسؤولو قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، على تحرير عقود للاعبات المميزات داخل قطاع الناشئات بالنادي، وفي الفرق المختلفة بالقطاع النسائي وخاصة فريقي مواليد 2006-2009، على أن يتم الإستعانه بهن مستقبًلا في الفريق الأول.

في سياق آخر يجري النادي الأهلي اختبارات لاكتشاف اللاعبات الموهوبات، خلال شهر يوليو الجاري من أجل تكوين قطاع وقاعدة ناشئات لكرة القدم النسائية، حتى تكون نواة وامتدادا للفريق الأول بالقلعة الحمراء، بعدما أعلن من قبل النادي الأهلي رغبته، في المشاركة ببطولة الدوري الممتاز للسيدات وبطولتي الناشئات والبراعم.

وأخطر النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة ثلاث فرق، في مسابقات كرة القدم النسائية المختلفة بداية من الموسم الكروي المقبل، وهم "الفريق الأول- الشابات- الناشئات، تماشيا مع قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم" كاف، من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة.