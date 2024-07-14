الامارات | ساوثغيت يستعين بالرجبي والكريكيت لتحفيز "الأسود الثلاثة" في النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شجع مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، لاعبيه على إنهاء المهمة التي بدأوها في شتاء 2022 بالفوز على إسبانيا في نهائي "يورو 2024" الأحد في برلين.

وقال ساوثغيت في مؤتمر صحافي اليوم السبت: "بيئة العمل كانت رائعة، ولدينا الآن فرصة كبيرة لتحقيق ما خططنا له بعد توديع مونديال قطر في مرحلة مبكرة عما أردناه".

وتأهلت إنجلترا لنهائي بطولة أمم أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة على ملعبها ويمبلي أمام إيطاليا بركلات الترجيح في بطولة 2020.

ويسعى الإنجليز للحصول على اللقب الأوروبي لأول مرة في تاريخهم ليكون أول لقب كبير يحققونه منذ 58 عاماً، لكنهم سيواجهون تحدياً كبيراً حيث يعد بطل أوروبا 3 مرات، منتخب إسبانيا، أفضل فريق في النسخة الحالية بألمانيا ولم يخسر أي مباراة.

وأكد ساوثغيت: "أن فريقه المكون من 26 لاعباً جاهزاً ومستعداً للانطلاق، مؤكداً على رضاه التام عن طريقة الاستعداد".

وقال المدرب الإنجليزي: "إنه عرض على لاعبيه صوراً لميدان ترافالغار وهو يشهد احتفالات بنجاحات سابقة لفرق الرجبي والكريكيت في محاولة لتحفيز لاعبيه".

وأضاف ساوثغيت: "عندما تحاول أن تخلق الأحلام، فأنت تريد صورة واضحة لما سيحدث في النهاية".

وتابع مدرب إنجلترا "لست مؤمناً بالروايات الخيالية لكنني مؤمن بالأحلام، لدينا أحلام كبيرة ولكن علينا أن نحققها، فالمشوار الذي خضناه والأهداف المتأخرة وركلات الترجيح، كلها أمور لا تهم، ولن تحقق ما نريده".