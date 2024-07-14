إسبانيا المنتخب الأكثر حصداً للمال في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - منذ بداية البطولة الأوروبية، حصل كل منتخب على مكافآت مالية ضخمة اعتمادًا على انتصاراته وتأهله وتعادلاته و الأهداف المسجلة خلال يورو 2024.



وتتربع إسبانيا المتأهلة إلى نصف النهائي على قمة الترتيب حيث جمع منتخب لاروخا خلال حتى الآن مبلغا قدره حوالي 16.25 مليون يورو منذ بداية المسابقة.

ويأتي على رأس قائمة المنتخبات الأكثر حصولاً على المال في اليورو، إسبانيا 20.25 مليون يورو، إنجلترا 19.25 مليون يورو، فرنسا 19.25 مليون يورو، هولندا 18.75 مليون يورو، ألمانيا 15.75 مليون يورو، البرتغال 15.25 مليون يورو، تركيا 15.25 مليون يورو.

وتتلخص قيمة المكافآت المالية في يورو 2024، مكافأة المشاركة لكل منتخب (9.25 ملايين يورو)، مكافأة الفوز مليون يورو، مكافأة التعادل 500 ألف يورو، التأهل لثمن النهائي 1.5 مليون يورو، التأهل لربع النهائي 2.5 مليون يورو، التأهل لنصف النهائي 4 ملايين يورو، المتأهل إلى النهائي (الوصيف) 5 ملايين يورو، مكافأة المتوج باللقب 8 ملايين يورو.

