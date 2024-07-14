موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الكولومبي، في مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين، على ملعب «هارد روك»، بنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، في نسختها الـ48.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا:

تنطلق صافرة أحداث مباراة الأرجنتين أمام كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024، فجر الغد، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا:

لن تنقل مباراة الأرجنتين وكولومبيا، في منطقة الشرق الأوسط، بسبب عدم حصول أي قناة على حقوق نقل المباريات بسبب موعد إذاعة البطولة، أما خارج الشرق الأوسط فتعرض على قنوات Max Sport 3 HD، L'Equipe TV.



وتأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على المنتخب الكندي بنتيجة هدفين من دون رد، في مباراة الدور نصف النهائي، ويأمل منتخب الأرجنتين في تحقيق لقبه الثاني على التوالي، والـ16 في تاريخه.

كما حقق منتخب كولومبيا انتصارًا صعبًا على أوروجواي، بهدف نظيف في الدور نصف النهائي، ويأمل في التتويج بلقبه الثاني، بعد الحصول على اللقب عام 2001.