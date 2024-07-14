اليوم.. منتخب مصر الأولمبي يلتقي أوكرانيا وديًا

ياسر رشاد - القاهرة - أولمبياد باريس 2024

الأحد 14/يوليو/2024 - 10:27 ص 7/14/2024 10:27:45 AM

يتقابل المنتخب المصري الأولمبي اليوم الأحد، أمام نظيره المنتخب الأوكراني في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين على أحد الملاعب بمدينة بوردو الفرنسية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.



واختتم المنتخب الأولمبي تدريباته اليوم استعدادا لخوض أولى مبارياته الودية فى معسكره المغلق بمدينة بوردو مع نظيره أوكرانيا المقرر لها اليوم الأحد.

جاء تدريب المنتخب اليوم خفيفا ركز فيه البرازيلى ميكالى على الخطة والتشكيل المقرر أن يخوض بها المباراة، وشهدت الفقرة الأخيرة إجراء تقسيمة بين اللاعبين بعد التدريب على بعض الجمل الفنية.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب معسكره بلقاء ودي ثاني مع العراق يوم الأربعاء المقبل قبل مغادرته الى مدينة نانت لبدء التحضيرات للقاء الرسمي الأول له أمام جمهورية الدومينيكان فى الحولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتضم مجموعة الفراعنة كلا من : مصر وإسبانيا وأوزبكستان الدومينيكان .