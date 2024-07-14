3 نجوم تضاعفت قيمتهم السوقية في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أدت المستويات الرائعة التي ظهر عليها عدد من اللاعبين في أمم أوروبا إلى ارتفاع قيمتهم التسويقية، مستفيدين كذلك من موسمهم القوي والمميز مع فرقهم في المسابقات المحلية.



وضمت القائمة، الواعد أردا جولر، نجم منتخب تركيا وفريق ريال مدريد الإسباني، والذي كان أحد أبرز النجوم الذين تألقوا في اليورو، بفضل لمساته السحرية.

وارتفعت قيمة جولر السوقية بنسبة 100% بعد بطولة اليورو، بمقدار 15 مليون يورو لتصل إلى 30 مليونا، بعدما كانت 15 مليون يورو قبل إنطلاق منافسات الكأس.

وانضم للقائمة، فلوريان فيرتز، نجم منتخب الماكينات وفريق باير ليفركوزن الألماني، والذي زادت قيمته بمقدار 20 مليون يورو، أي نحو 13%، لتصل إلى 130 مليون يورو، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع المانشافت في البطولة.

الغريب في القائمة التي أعدتها فوربس العالمية، المختصة بأرقام اللاعبيين المالية، وضعت فيرمين لوبيز، نجم منتخب الماتادور وفريق برشلونة الإسباني، على الرغم من جلوسه على دكة البدلاء في أغلب مباريات إسبانيا.

ولكنه استفاد بتواجده رفقه منتخب بلاده وصعوده للمباراة النهائية، فضلاً عن المستوى الذي قدمه طوال الموسم مع الفريق الكتالوني أسهم أيضا في ارتفاع قيمته.

وارتفعت قيمة الإسباني فيرمين لوبيز، بنسبة 100%، لتصل إلى 30 مليون يورو، بعدما كانت 15 مليونا حتى مطلع شهر يونيو الماضي.