ياسر رشاد - القاهرة - يخوض المنتخب الأولمبي المصري تحت القيادة الفنية للبرازيلي ميكالي، أولى تجاربه الودية مساء اليوم،أمام نظيره منتخب أوكرانيا في مدينة بوردو الفرنسية، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” المقرر انطلاق فعالياتها يوم 24 أغسطس الجاري.



تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع أمام أوكرانيا



ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الأولمبي مباراته أمام أوكرانيا بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس

الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - محمد النني - مصطفى سعد ميسي - زيزو

الهجوم: أسامة فيصل