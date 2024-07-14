الأمير وليم يرسل رسالة تحفيز للاعبي المنتخب الأنجليزي قبل نهائي يورو ٢٠٢٤

ياسر رشاد - القاهرة - ارسل ولي عهد بريطانيا الأمير وليم برسالة تحفيزية إلى لاعبي المنتخب الانجليزي قبل ساعات من خوضهم المباراة النهائية لبطولة يورو ٢٠٢٤ امام نظيره الاسباني في تمام العاشرة من مساء الاحد على الملعب الاوليمبي ببرلين.

المعروف ان الأمير وليم هو رئيس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم وايضا ولعه الشديد بكرة القدم ومتابعته لمباريات المنتخب الانجليزي من الملعب واخرها مباراة الدور ربع النهائي لبطولة يورو ٢٠٢٤ امام منتخب سويسرا .

وقبل ساعات من خوض المباراة النهائية امام أسبانيا كتب الأمير وليم على موقع التواصل الاجتماعي ( X ) رسالة إلى لاعبي المنتخب الانجليزي قائلا : كلنا فخورين بما قدمتوه في البطولة حتى الان لا يتبقى سوى خطوة واحدة لاستكمال المشوار . اخرجوا إلى المباراة وأروا العالم كله ما ستقدمونه من اجل انجلترا . نحن نؤمن بقدراتكم . إلى الأمام.

وكان الأمير وليم قد هنىء المنتخب الانجليزي بعد فوزه بهدفين لهدف بعد الهدف القاتل لأولي وايتكينز في مرمى المنتخب الهولندي حيث كتب ايضا على موقع التواصل الاجتماعي ( X ) : ياله من فوز رائع . كل التهاني للاعبي المنتخب الانجليزي بالفوز الكبير .

وكان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر قد المح إلى إمكانية جعل يوم الاثنين عطلة رسمية في المملكة المتحدة حال فوز المنتخب الانجليزي باللقب الأوربي حتى يتثنى لجموع الشعب الاحتفال بالفوز التاريخي لمنتخب انجلترا والذي سيكون الاول من نوعه في تاريخ المنتخب الأنجليزي سواء على مستوى الفوز بلقب البطولة الأوربية او الفوز بأي لقب كبير خارج أنجلترا .