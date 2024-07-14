يورو 2024.. مدرب إنجلترا: التتويج أو الرحيل

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض منتخب إنجلترا للكثير من الإنتقادات اللاذعة خلال مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 رغم تأهله للمباراة النهائية.

ولم يقدم المنتخب الإنجليزي المستوى المأمول رغم جودة اللاعبين مايؤكد نهاية حقبة المدرب جاريث ساوثجيت، الذي أعلن رحيله إذا لم يفز ببطولة أوروبا.

ولم يتمكن وصيف النسخة الماضية من الاستفادة من ضمه كوكبة نجومه، ديكلان رايس و بيلينجهام و هاري كين و ساكا و فيل فودين، الذين شعروا بالإحباط وسط الانتقادات التي واجهها الفريق، الذي فاز في جميع مبارياته بشق الأنفس، وتقديم أداء أقل من المتواضع.

وستدخل كتيبة الأسود الثلاثة، مواجهة الإسبان، وليس أمامهم سوى الرد على الجماهير الإنجليزية، الذي وصل الأمر معهم، إلى سباب نجوم الفريق، بسبب عدم ظهور عناصر المنتخب، كما يظهرون مع فرقهم.

ونال الثنائي بوكايو ساكا وفيل فودين، النصيب الأكبر من الانتقادات، لتأتي الفرصة أمامهم الليلة، لإظهار جودتهم الفنية أمام أقوى فرق اليورو، وهم الإسبان.

ويعول جاريث ساوثجيت، المدير الفني لإنجلترا، المنتخب الأغلى في القارة البيضاء العجوز، على لاعبه، الأعلى قيمة تسويقية عالمياً، وهو جود بيلينجهام نجم ريال مدريد وأفضل لاعب صاعد.

تاريخ إنجلترا مع نهائي أمم أوروبا



ظهر منتخب إنجلترا، الذي لم يسبق له الفوز باليورو طوال تاريخ مشاركاته في أمم أوروبا، في نصف نهائي اليورو 3 مرات فقط، أولاها عام 1968، عندما فشل في التأهل وخسر من يوغوسلافيا.

وكانت المرة الثانية في نسخة 1996 التي أقيمت على أرضه، وودع البطولة أيضاً قبل ان يصعد للمباراة النهائية، بعد الخسارة أمام ألمانيا.

أما المرة الثالثة فكانت في النسخة الأخيرة عام 2020، حيث وصل منتخب الأسود الثلاثة إلى المباراة النهائية، ولكنه خسر اللقب أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

