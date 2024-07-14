كوبا أمريكا 2024.. الأرجنتين تسعى لفض الشراكة مع أوروجواي بالتتويج باللقب القاري

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب الأرجنتين مع نظيره كولومبيا فى الثالثة فجر الإثنين، في المواجهة الحاسمة التى تجمع بين المنتخبين على ملعب "هارد روك"، بنهائي كوبا أمريكا 2024.

ونجح منتخب الأرجنتين في حجز بطاقة التأهل إلي نهائي كوبا أمريكا 2024 بعد الفوز على كندا بهدفين نظيفين، فيما حقق نظيره المنتخب الكولومبي انتصارا صعبا على نظيره أوروجواي بهدف نظيف.

ويأمل منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالوني، تحقيق إنجاز جديد ليواصل مسلسل حصد الألقاب في الأعوام الأخيرة، ويضعه أيضًا على قمة أمريكا الجنوبية.



كما يلتقي منتخب التانجو أمام كولومبيا، وعينه على الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي لينفرد برصيد 16 لقبا، ليفض الشراكة مع أوروجواي.